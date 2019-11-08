После ремонта новый детский городок открыли в Брянске у ДК железнодорожников

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-08T17:53:38+03:00

На благоустройство нового городка понадобилось чуть больше месяца. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске после ремонта открыли новый детский городок у ДК железнодорожников. Благоустройство шло чуть больше месяца.

- Детский городок условно разделен на две зоны - для детей старшей и младшей возрастной групп, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь установили нескольких видов качелей и каруселей, гимнастический комплекс, импровизированную полосу препятствий, песочный дворик, несколько меловых досок, лавочки и урны.

Замостили тротуарной плиткой дорожки. Всего на благоустройство потратили детского городка в парке железнодорожников потратили около 2,5 миллиона рублей.

Кстати, реконструкцию детского городка провели по программе "Инициативное бюджетирование" благодаря участию жителей микрорайонов Ходаринка и Ковшовка.

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ИСТОЧНИК KP.RU