2019-11-08T17:53:38+03:00
Общество

После ремонта новый детский городок открыли в Брянске у ДК железнодорожников

На месте прежних ветхих конструкций появились новые игровые комплексы
Елена РАКОВА
Поделиться:
На благоустройство нового городка понадобилось чуть больше месяца.На благоустройство нового городка понадобилось чуть больше месяца.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске после ремонта открыли новый детский городок у ДК железнодорожников. Благоустройство шло чуть больше месяца.

- Детский городок условно разделен на две зоны - для детей старшей и младшей возрастной групп, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь установили нескольких видов качелей и каруселей, гимнастический комплекс, импровизированную полосу препятствий, песочный дворик, несколько меловых досок, лавочки и урны.

Замостили тротуарной плиткой дорожки. Всего на благоустройство потратили детского городка в парке железнодорожников потратили около 2,5 миллиона рублей.

Кстати, реконструкцию детского городка провели по программе "Инициативное бюджетирование" благодаря участию жителей микрорайонов Ходаринка и Ковшовка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцам предложили бесплатно пройти тест на диабет
В Брянскую область с рабочим визитом прибыл замминистра транспорта России Алексей Семенов
Почетным гражданином Брянска стал генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов
Назначение главы городской администрации
Александр Богомаз прокомментировал итоги конференции регионального отделения «Единой России»
Брянцы начали активно регистрировать садовые и огородные участки
Не бросайте где попало шины от своей машины
Брянский самбист Артем Осипенко не попал на чемпионат мира из-за травмы
В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП на Речной
В Брянске почтили память погибших сотрудников ОВД
Для жителей 10-го микрорайона Брянска организовали дополнительный рейс троллейбуса
Брянцев приглашают обсудить бюджет региона на 2020-й год
Жителя Карачева подозревают в жестоком убийстве возлюбленного сестры
В заповеднике "Брянский лес" отметят день рождения первого зубренка Мефодия
В Брянске ДТП с 22-летней девушкой попало на видео
55-летнюю жительницу Выгоничей будут судить за разглашение коммерческой тайны
Александра Богомаза избрали секретарем регионального отделения «Единой России»
Александр Богомаз: «Наша работа будет, как и прежде, направлена на повышение качества жизни населения Брянской области»
В Брянске на улице Маяковского девушка попала под колеса сразу двух машин
В Белых Берегах ограничат движение на переезде