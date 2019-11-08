Почетным гражданином Брянска стал генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-08T17:51:14+03:00

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Генерал-лейтенант полиции, начальник УМВД России по Саратовской области Николай Трифонов стал почетным гражданином Брянска. Звание нашему земляку на внеочередном заседании присвоили депутаты Брянского горсовета. А отметить Николая Ивановича предложили брянские полицейские.

- Николай Иванович Трифонов родился в 1960 году в Брянской области, - рассказывают в пресс-службе Брянского горсовета. - С 1987 года работает в органах внутренних дел. В 1999 году, проходя службу в УВД Брянской области, был направлен в составе сводного отряда на территорию Чеченской Республики, где возглавил первый временный отряд внутренних дел Шатойского района. При его личном участии были проведены десятки специальных операций по выявлению и изъятию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Среди наград Николая Трифонова: орден Мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, наградное оружие - пистолет Макарова и кортик.

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ИСТОЧНИК KP.RU