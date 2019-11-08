2019-11-08T17:13:17+03:00
Общество

Назначение главы городской администрации

8 ноября в городском Совете народных депутатов прошло внеочередное заседание
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Народные избранники единогласно поддержали назначение главой администрации Брянска Александра Макарова, занимавшего эту должность с 2015 года. 26 сентября его полномочия были прекращены в связи с истечением срока трудового договора, затем Александр Николаевич возглавил администрацию в статусе исполняющего обязанности. С 27 сентября по 16 октября конкурсная комиссия, состоящая из депутатов Брянского городского Совета и представителей исполнительных органов власти Брянской области, осуществляла прием документов.

Было зарегистрировано пять кандидатов. Каждый из них должен был предоставить пакет документов, предусмотренных действующим законодательством и положением о конкурсе. Претенденты прошли письменное тестирование на знание Конституции РФ, федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных актов и собеседование. В результате конкурсного отбора к третьему этапу прошли три человека: Александр Макаров, Владимир Тарасенков, Марина Михалева. Путем тайного голосования единогласно избран и назначен на должность главы Брянской городской администрации Александр Николаевич Макаров.

- Александр Николаевич, поздравляю вас с назначением на должность, - сказала глава города Брянска Марина Дбар. - Мы работали вместе в прошлом созыве и знаем вас как человека компетентного, ответственного. Такую репутацию вы заслужили своим трудом. Сегодня у нас с вами одни цели - создать условия для безопасной, комфортной жизни в нашем городе. С новым составом горсовета мы продолжим движение к поставленным целям в едином направлении. Успехов вам в работе и всего самого доброго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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