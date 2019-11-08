В Брянске почтили память погибших сотрудников ОВД

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-08T15:11:48+03:00

Изменить размер текста: A A

8 ноября в правительстве Брянской области в состоялась встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза с родственниками сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при выполнении служебного долга.

Среди тех, кого пригласили в областное правительство – родители и вдовы погибших.

С 2001 года в нашей стране 8 ноября отмечают День Памяти погибших сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России. В этот день по всей стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни оплатил спокойствие жителей России. Память тех, кто погиб при исполнении служебного и воинского долга участники встречи почтили минутой молчания.

Участники встречи вспомнили тех, кто с честью и мужеством исполнил свой воинский и служебный долг, отдал самое дорогое - жизнь ради счастливого будущего наших детей и внуков, ради России. Встреча прошла в неформальной обстановке, за чашкой чая.

- Разрешите сказать слова огромной благодарности за ваших детей, мужей, за то, что они выполнили самый главный долг перед нашей страной и отдали самое дорогое - свои жизни во имя жизни наших граждан, - сказал губернатор Александр Богомаз. - У нас 230 семей, которые потеряли своих самых близких. Мы вам благодарны за то, что вы воспитали достойных сыновей нашей страны. Они отдали самое дорогое, и они были и будут хорошим примером для нашего подрастающего поколения. Я всегда говорил и говорю, что, когда мы ищем примеры для нашей молодежи, то ваши дети являются яркими примерами того, как нужно жить, любить ради своего народа и ради своей страны.

От имени правительства Брянской области, руководства управления внутренних дел по Брянской области, управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области всем участникам встречи вручили подарки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU