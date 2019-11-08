2019-11-08T14:48:05+03:00
Общество

Для жителей 10-го микрорайона Брянска организовали дополнительный рейс троллейбуса

Ездить он начнет уже с 8 ноября
Елена РАКОВА
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Троллейбус будет ездить по вечерам.Троллейбус будет ездить по вечерам.
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Дополнительный рейс троллейбуса по маршруту №5 организовали для жителей 10-го микрорайона Брянска.

Как сообщают в Брянском троллейбусном управлении, он начал работу уже с пятницы, 8 ноября. И ездить будет вечером по будням по следующему маршруту: 17.20- кинотеатр "Родина", 17.25 - площадь Ленина, 17.27- площадь Революции, 17.39 - Курган Бессмертия, 17.52 - памятник Болгарским патриотам, 17.57- 10-й микрорайон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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