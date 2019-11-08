Брянцев приглашают обсудить бюджет региона на 2020-й год

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-08T14:21:26+03:00

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Бюджет Брянской области на 2020 год и плановый период 2021-го и 2022-го отправили на рассмотрение в областную Думу. Парламентарии должны рассмотреть главный финансовый документ региона и при необходимости внести в него изменения.

Высказаться об областном бюджете предложили и всем жителям Брянщины, сообщают в правительстве Брянской области. Для этого устраивают публичные слушания. Они состоятся в четверг, 21 ноября, в 11.00 в зале заседаний Брянской областной Думы на первом этаже. (Брянск, площадь Карла Маркса, 2).

Узнать, каким запланировали бюджет Брянской области на 2020 год можно здесь

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ИСТОЧНИК KP.RU