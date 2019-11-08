В заповеднике "Брянский лес" отметят день рождения первого зубренка Мефодия

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-08T13:23:11+03:00

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В заповеднике "Брянский лес" отметят день рождения первого зубренка, который появился здесь на свет. 10 ноября Мефодию исполняется ровно восемь лет. О том, что в стаде брянских зубров пополнение, сотрудники заповедника рассказали не сразу, ждали пока зубренок окрепнет. А сейчас Мефодий - "видный мужчина".

- Как только приходят холода, мы начинаем подкармливать плющеным овсом наших зубров,- говорит заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника "Брянский лес" Екатерина Пилютина. - И это отличная возможность увидеть зверей, по сути , возвращенных из небытия трудами сотен человек из разных стран. И отрадно сознавать, что Россия в целом, и Брянщина в частности, имеют отношение к этому большому природоохранному проекту.

Посмотреть на исполинских животных брянцы могут во время экскурсий в заповедник. Они стартуют, как только начинается зубриная подкормка. Группы собирают небольшие - максимум восемь человек. Именно столько вмещается в "буханку", на которой туристов отвозят по ухабистым лесным дорогам к кордону "Пролетарский". Именно там столуются зубры. Также посетителям рекомендуют брать с собой перекус, потому что в заповеднике никаких продуктовых магазинов нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU