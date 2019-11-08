55-летнюю жительницу Выгоничей будут судить за разглашение коммерческой тайны

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-08T12:17:49+03:00

Уголовное дело в скором времени рассмотрит Выгоничский районный суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Теперь женщине грозит крупный штраф и общественные работы

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55-летняя жительница Выгоничей пойдет под суд за разглашение коммерческой тайны.

По версии следствия, в июле прошлого года сотрудница компании передала секретную информацию своему знакомому. Который с помощью этих сведений смог похитить дизельное топливо, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело в скором времени рассмотрит Выгоничский районный суд. Женщине грозит крупный штраф и общественные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU