2019-11-08T11:14:58+03:00
Политика

Александра Богомаза избрали секретарем регионального отделения «Единой России»

Елена ВАСИЛЬЕВА
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7 ноября в Брянске состоялась конференция Брянского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». Делегаты которой большинством голосов избрали Александра Богомаза секретарем Брянского отделения партии.

В работе конференции приняли участие 295 делегатов от 34 местных отделений партии, а также почетные гости.

Главным вопросом конференции стало избрание секретаря регионального отделения партии. Для голосования были представлены две кандидатуры депутат Брянской областной Думы главный врач Брянской городской больницы № 1 Константин Воронцов и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Большинство участников конференции - 289 из 295 - проголосовали за кандидатуру Александра Васильевича Богомаза.

Губернатор Александр Богомаз выступил перед участниками конференции и рассказал, почему он принял решение о вступлении в «Единую Россию»:

- Губернатор не может быть в стороне. Я всегда был рядом с партией, на этих выборах я возглавлял список в Брянскую областную Думу. На встречах с избирателями у меня иногда спрашивали - почему вы агитируете за « Единую Россию», а сами не являетесь ее членом. И сегодня эти все пробелы я убрал. То есть сегодня являюсь членом партии и сегодня вам решать, кто будет возглавлять местное наше региональное отделение партии «Единая Россия».

На конференции также прошла ротация составов политического совета и президиума политического совета Брянского регионального отделения «Единой России».

Партийцы также определили делегатов на 19-й съезд партии, который планируется провести в Москве 23 ноября 2019 года. Ими стали Артем Ашеко, Виталий Беляй, Марина Дбар и Вера Стефашина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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