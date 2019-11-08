Александр Богомаз: «Наша работа будет, как и прежде, направлена на повышение качества жизни населения Брянской области»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-08T10:48:35+03:00

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В Брянске состоялась конференция регионального отделения «Единой России». После избрания секретарем Брянского регионального отделения партии перед участниками выступил губернатор Александр Богомаз:

- Уважаемые коллеги, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы мне доверили руководить партией. Но при этом я сразу же отмечу, что ответственность перед нашими избирателями становится еще более высокой, потому что все то, что мы с вами совместно будем реализовывать на нашей Брянской земле, жители региона будут оценивать как результат нашей совместной работы.

И хочу отметить, что я очень требователен к себе, требователен к нашему региональному правительству, требователен к главам районов, и я буду также требовательно относиться к каждому, кто представляет нашу главную государственную партию страны.

Александр Богомаз обозначил основные цели работы регионального отделения партии. И пожелал однопартийцам спехов в нашей работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU