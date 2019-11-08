2019-11-08T10:48:35+03:00
Политика

Александр Богомаз: «Наша работа будет, как и прежде, направлена на повышение качества жизни населения Брянской области»

Состоялась конференция регионального отделения «Единой России»
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Александра богомаза избрали секретарем регионального отделения "Единой России".Александра богомаза избрали секретарем регионального отделения "Единой России".Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске состоялась конференция регионального отделения «Единой России». После избрания секретарем Брянского регионального отделения партии перед участниками выступил губернатор Александр Богомаз:

- Уважаемые коллеги, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы мне доверили руководить партией. Но при этом я сразу же отмечу, что ответственность перед нашими избирателями становится еще более высокой, потому что все то, что мы с вами совместно будем реализовывать на нашей Брянской земле, жители региона будут оценивать как результат нашей совместной работы.

И хочу отметить, что я очень требователен к себе, требователен к нашему региональному правительству, требователен к главам районов, и я буду также требовательно относиться к каждому, кто представляет нашу главную государственную партию страны.

Александр Богомаз обозначил основные цели работы регионального отделения партии. И пожелал однопартийцам спехов в нашей работе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцев приглашают обсудить бюджет региона на 2020-й год
Жителя Карачева подозревают в жестоком убийстве возлюбленного сестры
В заповеднике "Брянский лес" отметят день рождения первого зубренка Мефодия
В Брянске ДТП с 22-летней девушкой попало на видео
55-летнюю жительницу Выгоничей будут судить за разглашение коммерческой тайны
Александра Богомаза избрали секретарем регионального отделения «Единой России»
В Брянске на улице Маяковского девушка попала под колеса сразу двух машин
В Белых Берегах ограничат движение на переезде
В Бежицком районе Брянска открыли Майский парк
8 ноября брянских автомобилистов ждут проверки у детсадов
В Брянске проводят проверку по факту гибели ястребов
В Брянске на улице Менжинского рухнул столб
В Брянске на старом аэропорту строители нашли 50-килограммовую бомбу времен войны
В Брянске открылась «горячая линия» по вопросу поборов в школах и детсадах
Чистота спасет мир
В Брянске увековечили память полковника милиции Глеба Щелкунова
Ольга Баталина: «В Брянской области видно доверие людей к действующей власти и партии»
В Брянске проходит конференция регионального отделения партии «Единая Россия»
В борьбе на должность мэра Брянска осталось трое кандидатов
В Жуковке начала работу сессия Брянской областной педагогической школы
Гости музея БМЗ приобщились к искусству театра
29 брянских школьников госпитализировали с отравлением после отдыха в Минеральных Водах
Брянскую фабрику по производству мороженного признали банкротом
В Брянске отличившимся росгвардейцам вручили награды от губернатора
Наставник брянского «Динамо» вновь стал лучшим тренером месяца
За осень в Брянской области посадили 180 тысяч деревьев
В Брянске выбирают подрядчика для строительства бассейна в Фокинском районе
В Брянске на улице Камозина насмерть сбили пенсионерку