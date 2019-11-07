8 ноября брянских автомобилистов ждут проверки у детсадов

СЕГОДНЯ 18:44 2019-11-07T18:44:13+03:00

Полицейские проверят, не нарушают ли водители, правила перевозки детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Патрульные машины Госавтоинспекции будут дежурить в трех районах города

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В Брянске автомобилистов ждут очередные сплошные проверки на дорогах .В этот раз патрульные машины будут стоять у трех детсадов в разных районах города с 7.30 до 8.00, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Полицейские проверят, не нарушают ли водители, правила перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД будут дежурить у детских садов: № 53 "Зеленый огонек", № 96 "Олененок" и № 116 "Светлячок".

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ИСТОЧНИК KP.RU