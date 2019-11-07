2019-11-07T17:25:27+03:00
Общество

В Брянске на старом аэропорту строители нашли 50-килограммовую бомбу времен войны

Опасную находку уничтожили спасатели
Мария Дедкова
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Авиабомба пролежала в земле больше 70 лет.Авиабомба пролежала в земле больше 70 лет.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске строители во время работ нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Сообщение о находке на улице Войстроченко поступило на пульт оперативному дежурному МЧС днем в четверг, 8 ноября.

На место выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 14.35 спасатели изъяли и обезвредили 50-килограммовый снаряд, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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