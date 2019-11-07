2019-11-07T17:08:23+03:00
Общество

В Брянске открылась «горячая линия» по вопросу поборов в школах и детсадах

Чиновники призвали родителей жаловаться на нарушения
Мария Дедкова
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В Брянске предложили рассказать о поборах в школах и детских садах. В городском управлении образования открыли «горячую линию». Чиновники пообещали отреагировать на каждое обращение.

Напомним, также на поборы можно жаловаться в региональный департамент образования.

ВАЖНО

Куда звонить?

74-00-85 - управление образования Брянской городской администрации 64-37-93 - департамент образования и науки Брянской области

Круглосуточно и без выходных можно отправить письмо на адрес электронной почты detsadmav@mail.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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