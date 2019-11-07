В Брянске увековечили память полковника милиции Глеба Щелкунова

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-07T16:37:05+03:00

Увековечить память фронтовика решили в органах внутренних дел. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Мемориальная доска фронтовику появилась на доме, где он жил

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В Брянске открыли мемориальную доску полковнику милиции Глебу Щелкунову. Ее разместили на доме, где жил ветеран. Увековечить память фронтовика решили в органах внутренних дел.

Глеб Щелкунов родился 16 августа 1923 года в городе Сасово. После школы сразу отправился на фронт. В 1941-м принимал участие в обороне Москвы.

7 ноября 1941-го участвовал в параде на Красной площади.

С февраля по июнь 1942 года Глеб Щелкунов служил в составе спецотряда «Решительный», действовавшего в тылу немецко-фашистских войск в Брянской области.

После тяжелого ранения солдата 1943 году демобилизовали. Но он продолжил службу в органах внутренних дел.

С 1957-го Глеб Щелкунов работал в Брянске.

За службу его наградили орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «Партизан Отечественной войны» 2 степени, «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За доблестный труд в период Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За безупречную службу» 1 и 2 степеней, «За отвагу на пожаре», «За доблестный труд».

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ИСТОЧНИК KP.RU