2019-11-07T16:17:47+03:00
Политика

Ольга Баталина: «В Брянской области видно доверие людей к действующей власти и партии»

Состоялась рабочая встреча губернатора Александра Богомаза и первого заместителя секретаря генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ольги Баталиной
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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7 ноября в правительстве Брянской области состоялась рабочая встреча первого заместителя секретаря генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ольги Баталиной и губернатора Александра Богомаза.

В ходе состоявшегося разговора стороны обсудили социально-экономическое развитие области. Ольга Баталина подчеркнула, что Брянская область представляет собой регион с очень устойчивой социально-экономической, политической ситуацией:

- В Брянской области видно доверие людей к действующей власти и партии. И это не аванс, а оценка той работе, которая проводится. Мы сейчас по городу проехали и увидели, как он меняется к лучшему.

Губернатор Александр Богомаз поблагодарил Ольгу Баталину за внимание к той работе, которая проводится в области по социально-экономическому развитию. Глава региона добавил, что на состоявшихся областных выборах был отмечен максимально высокий уровень поддержки депутатов от «Единой России», что говорит о несомненном доверии жителей Брянщины к работе, которую проводит партия.

Также на встрече обсудили реализацию партийных проектов, которые успешно воплощаются в жизнь на территории Брянской области. Ольга Баталина высоко оценила те успехи, которые региональная власть достигла за последние годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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