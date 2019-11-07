В Брянске проходит конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-07T15:22:09+03:00

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7 ноября в Брянске под председательством губернатора Брянской области Александра Богомаза проходит конференция регионального отделения «Единой России». На конференции делегаты изберут секретаря регионального отделения партии, проведут ротацию составов политического совета и президиума политического совета Брянского регионального отделения «Единой России».

Напомним, что 24 октября состоялась встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза с председателем правительства Российской Федерации, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Во встрече участвовали еще несколько губернаторов, которые, как и губернатор Брянской области, в своих регионах возглавят региональные отделения партии. Президиум генерального совета «Единой России» согласовал это решение, Дмитрий Медведев, как руководитель партии его подписал, и на предстоящем съезде политической партии «Единая Россия» губернаторам, в числе которых Александр Богомаз, вручат соответствующие документы.

Также в ходе конференции будут определены делегаты на XIX Съезд партии, который состоится в Москве 23 ноября 2019 года. На Съезде будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоятся совместное заседание высшего совета и генерального совета партии и пленарное заседание съезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU