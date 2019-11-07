В Жуковке начала работу сессия Брянской областной педагогической школы

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-07T14:57:54+03:00

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На базе санатория «Жуковский» начала работу сессия Брянской областной педагогической школы. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов.

- Система образования Брянской области уже не первый год претерпевает серьезные изменения, совершенствуется нормативная база, реализуются масштабные проекты, направленные на повышение качества, доступности, конкурентоспособности образования, - отметил в своем выступлении заместитель губернатора. - Сделано очень многое, можно говорить еще не один час, только перечисляя изменения в сфере образования. Еще больше нам с вами, вам конкретно предстоит сделать. Но очень хотел бы, чтобы из нашей беседы, кроме масштабности реализуемых мероприятий, вы вынесли еще и то, что все образовательные технологии вторичны по сравнению с человеческими качествами.

Работа очередной сессии Брянской областной педагогической школы продлится до 8 ноября.

В программе: обучающие мероприятия, тренинги, мастер-классы, направленные на развитие личности молодого педагога и повышение престижа учительской профессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU