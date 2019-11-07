Гости музея БМЗ приобщились к искусству театра

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-07T14:36:54+03:00

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Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») организовал для заводчан и жителей города творческий вечер, приуроченный ко всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Темой встречи в музее предприятия стало театральное искусство, ведь 2019 год объявлен в России Годом театра.

В заводском историческом архиве нашлось немало материалов на эту тему. Гости узнали о том, что на заводе в 1921 году была создана театральная студия, а любительские театральные постановки работники завода готовили практически с момента его основания. Сегодня творческую эстафету искусства перевоплощения приняла заводская молодёжь. Молодые работники БМЗ готовят для участия в городских и областных конкурсах настоящие театрализованные представления, проявляют свои таланты на заводских мероприятиях. Одну из постановок совета молодёжи БМЗ смогли увидеть участники «Ночи искусств». Артистизм, тщательно подготовленные костюмы и декорации помогли зрителям на несколько минут окунуться в атмосферу Парижа и узнать много нового о Франции.

Ещё одно путешествие в Париж помогли совершить участники литературного клуба «Экватор» Брянского государственного технического университета. Они представили гостям вечера отрывок из пьесы Александра Ронжина «Русский комиссар покоряет Париж». Ее действие происходит в 1900 году в Париже в момент Всемирной выставки, на которой Россия представила свои самые значимые достижения, в том числе паровоз Брянского завода. Главный герой – князь Вячеслав Тенишев, инженер, учёный, один из основателей БМЗ.

Театральную тему дополнили тематические фотозоны и мастер-классы, викторины и конкурсы. В них с увлечением включились и взрослые, и дети, которые традиционно стали активными участниками «Ночи искусств» в музее БМЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU