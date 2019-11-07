В Брянске отличившимся росгвардейцам вручили награды от губернатора
В Брянске отличившиеся росгвардейцы получили награды из рук губернатора. Глава региона Александр Богомаз посетил областное Управление Росгвардии.
Вместе с начальником полковником Олегом Набока он обсудил вопросы обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
- Хочу поблагодарить вас за службу. Вы не только обеспечиваете правопорядок на брянской земле, но и успешно выполняете задачи в других регионах России. Хочу пожелать вам удачи, мира и добра, - отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, обращаясь к росгвардейцам.
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ИСТОЧНИК KP.RU