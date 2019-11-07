2019-11-07T12:43:17+03:00
Общество

Наставник брянского «Динамо» вновь стал лучшим тренером месяца

Опрос проводили среди руководителей команд, представленных в ПФЛ
Мария Дедкова
Поделиться:
По мнению тренеров, умелая работа Александра Николаевича принесла успех брянским футболистам.По мнению тренеров, умелая работа Александра Николаевича принесла успех брянским футболистам.Фото: ФК "Динамо - Брянск"
Изменить размер текста:

По итогам опроса тренера брянского «Динамо» вновь признали лучим наставником месяца. Александр Горбачев победил в голосовании второго дивизиона группы «Центр». Об этом сообщили на сайте клуба.

Опрос проходил среди руководителей команд, представленных в ПФЛ. По мнению тренеров, умелая работа Александра Николаевича принесла успех брянским футболистам.

Напомним, наставника сине-белых уже признавали лучшим в апреле и августе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24