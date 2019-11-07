Наставник брянского «Динамо» вновь стал лучшим тренером месяца
Опрос проводили среди руководителей команд, представленных в ПФЛ
По мнению тренеров, умелая работа Александра Николаевича принесла успех брянским футболистам.Фото: ФК "Динамо - Брянск"
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По итогам опроса тренера брянского «Динамо» вновь признали лучим наставником месяца. Александр Горбачев победил в голосовании второго дивизиона группы «Центр». Об этом сообщили на сайте клуба.
Опрос проходил среди руководителей команд, представленных в ПФЛ. По мнению тренеров, умелая работа Александра Николаевича принесла успех брянским футболистам.
Напомним, наставника сине-белых уже признавали лучшим в апреле и августе.
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ИСТОЧНИК KP.RU