Наставник брянского «Динамо» вновь стал лучшим тренером месяца

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-07T12:43:17+03:00

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По итогам опроса тренера брянского «Динамо» вновь признали лучим наставником месяца. Александр Горбачев победил в голосовании второго дивизиона группы «Центр». Об этом сообщили на сайте клуба.

Опрос проходил среди руководителей команд, представленных в ПФЛ. По мнению тренеров, умелая работа Александра Николаевича принесла успех брянским футболистам.

Напомним, наставника сине-белых уже признавали лучшим в апреле и августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU