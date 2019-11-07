За осень в Брянской области посадили 180 тысяч деревьев
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В Брянской области осенью высадили больше 180 тысяч деревьев на площади в 50 гектаров. Так наш регион поучаствовал во всероссийской акции «Живи, лес!».
Ее участники проводили уборки, закладывали аллеи и беседовали со школьниками.
Если акция продолжится, жители области обязательно в ней будут участвовать, рассказали в региональном Управлении лесами.
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ИСТОЧНИК KP.RU