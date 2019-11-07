В Брянске выбирают подрядчика для строительства бассейна в Фокинском районе
В ближайшее время состоится конкурс
Бассейн планируют сдать к сентябрю следующего года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске готовятся к началу строительства бассейна в Фокинском районе. Об этом говорили на заседании районной территориальной группы, сообщают в пресс-службе горсовета.
Уже готова проектно-сметная документация. Через неделю по конкурсу определят подрядчика, который приступит к работам на объекте.
Напомним, бассейн планируют сдать к сентябрю следующего года. В нем будет четыре дорожки по 25 метров.
Стоимость спортивного объекта составит около 200 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU