В Брянске выбирают подрядчика для строительства бассейна в Фокинском районе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-07T11:29:04+03:00

Бассейн планируют сдать к сентябрю следующего года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшее время состоится конкурс

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В Брянске готовятся к началу строительства бассейна в Фокинском районе. Об этом говорили на заседании районной территориальной группы, сообщают в пресс-службе горсовета.

Уже готова проектно-сметная документация. Через неделю по конкурсу определят подрядчика, который приступит к работам на объекте.

Напомним, бассейн планируют сдать к сентябрю следующего года. В нем будет четыре дорожки по 25 метров.

Стоимость спортивного объекта составит около 200 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU