В Брянске на улице Камозина насмерть сбили пенсионерку
Пожилая женщина переходила дорогу по "зебре"
Пожилая женщина скончалась в больнице.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске на улице Камозина произошло смертельное ДТП. Около 18.10 здесь сбили пенсионерку, сообщают в областной Госавтоинспекции.
22-летний водитель "Фольксваген Пассат" ехал со стороны улицы Брянской Пролетарской Дивизии, когда под колеса ему угодила пожилая женщина. 81-летняя пенсионерка в это время переходила дорогу по "зебре".
От полученных травм она скончалась в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU