В Брянске на улице Камозина насмерть сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-07T10:59:46+03:00

Пожилая женщина скончалась в больнице. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске на улице Камозина произошло смертельное ДТП. Около 18.10 здесь сбили пенсионерку, сообщают в областной Госавтоинспекции.

22-летний водитель "Фольксваген Пассат" ехал со стороны улицы Брянской Пролетарской Дивизии, когда под колеса ему угодила пожилая женщина. 81-летняя пенсионерка в это время переходила дорогу по "зебре".

От полученных травм она скончалась в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU