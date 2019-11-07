Виновник смертельного ДТП в Брянске отправится за решетку на 3,5 года

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-07T10:48:40+03:00

Приговор по этому делу еще не вступил в силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По решению суда водителю на три года запретили садиться за руль

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Брянский 19-летний водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП отправится за решетку. По решению суда ближайшие 3 года и 6 шесть месяцев он проведет в колонии-поселении. Также его на три года лишили водительских прав.

Как установили в суде, 3 июля в Бежицком районе Брянска автомобилист на "Сузуки Лиана" ехал с превышением максимально допустимой скорости.

- Водитель не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу, и сбил его, - рассказываютв пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После чего, не оказав помощь пострадавшему, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу, где в этот же день он скончался.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU