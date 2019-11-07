Виновник смертельного ДТП в Брянске отправится за решетку на 3,5 года
Брянский 19-летний водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП отправится за решетку. По решению суда ближайшие 3 года и 6 шесть месяцев он проведет в колонии-поселении. Также его на три года лишили водительских прав.
Как установили в суде, 3 июля в Бежицком районе Брянска автомобилист на "Сузуки Лиана" ехал с превышением максимально допустимой скорости.
- Водитель не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу, и сбил его, - рассказываютв пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После чего, не оказав помощь пострадавшему, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу, где в этот же день он скончался.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU