В следующем году в Брянске продолжат менять фонари
В Брянске в следующем году продолжат менять фонари. В 2019-м на содержание, капитальный ремонт и строительство элетросетей потратили около 120 миллионов рублей.
На следующий год планируют примерно такой же объем работ и средств.
- Масштабное обновление некачественного уличного освещения стало возможным после того, как Арбитражный суд принял решение о расторжении контракта с ООО «АйТи Энергофинанс Брянск», - рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. - Суд вынес решение, по сути признавшее, что оборудование, недостаточно освещает городские улицы.
В горадминистрации не исключают, что Брянску выделят дополнительные деньги на замену фонарей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU