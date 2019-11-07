2019-11-07T10:20:48+03:00
Общество

В следующем году в Брянске продолжат менять фонари

В городе рассчитывают на дополнительные областные деньги
Мария Дедкова
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В горадминистрации не исключают, что Брянску выделят дополнительные деньги на замену фонарей.В горадминистрации не исключают, что Брянску выделят дополнительные деньги на замену фонарей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске в следующем году продолжат менять фонари. В 2019-м на содержание, капитальный ремонт и строительство элетросетей потратили около 120 миллионов рублей.

На следующий год планируют примерно такой же объем работ и средств.

- Масштабное обновление некачественного уличного освещения стало возможным после того, как Арбитражный суд принял решение о расторжении контракта с ООО «АйТи Энергофинанс Брянск», - рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. - Суд вынес решение, по сути признавшее, что оборудование, недостаточно освещает городские улицы.

В горадминистрации не исключают, что Брянску выделят дополнительные деньги на замену фонарей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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