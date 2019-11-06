2019-11-06T18:31:32+03:00
Общество

В Брянске на улице Сакко и Ванцетти ограничат движение

Здесь будут ремонтировать коллектор
Мария Дедкова
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Проехать нельзя будет с 7 по 12 ноября.Проехать нельзя будет с 7 по 12 ноября.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске на улице Сакко и Ванцетти ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проехать нельзя будет с 7 по 12 ноября у дома №51. Здесь будут проводить капитальный ремонт канализационного коллектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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