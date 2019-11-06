Жители Брянска превращают бумагу в коробки для пиццы

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-06T18:30:00+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» объясняет, почему нужно выбрасывать бумагу и картон в специальные сетчатые ящики и что потом получается из макулатуры, которую собрали жители.

Брянщина всегда славилась своими лесами. Но с каждым годом зеленых насаждений становится все меньше и меньше. Вместе с тем, каждый из нас может помочь в сохранении брянского леса – легких нашего региона. Известно, что ег100 килограммов макулатуры спасают одно дерево, а из тонны бумажных отходов можно сделать примерно столько же новой продукции, сколько из четырех кубометров древесины. Поэтому, если вы не равнодушны к месту, где живете, и хотите, чтобы накопившаяся у вас макулатура принесла пользу и была переработана, компактно сложите её и отнесите в сетчатый контейнер для раздельного сбора отходов.

- Для переработки подходит не вся макулатура, а только: белая и цветная бумага, картон, бумажные пакеты, конверты, книги, газеты, журналы. А вот бумажные полотенца, салфетки, упаковка от еды, термобумага для факсов, втулки, чеки и обои на переработку не идут, поэтому их в специальные контейнеры складировать не нужно, - рассказал руководитель проекта по раздельному сбору отходов АО «Чистая планета» Григорий Бабкин. – Всю собранную брянцами макулатуру мы отправляем на суражское предприятие «Пролетарий», где из бумажного вторсырья делают новые экологически чистые и полезные изделия, например, гофрокартон и гофротару – коробки для пиццы, для кондитерских изделий, овощные лотки и другую картонную упаковку.

Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» напоминает, что в области работают 15 пунктов платного приема вторсырья, куда можно принести макулатуру и пластик и получить за это деньги. Адреса пунктов размещены на официальном сайте регоператора в разделе «Раздельный сбор отходов»: https://chplanet.ru/razdelnyj-sbor-otxodov/

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ИСТОЧНИК KP.RU