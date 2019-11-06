2019-11-06T18:00:50+03:00
Общество

В Володарский район Брянска перестали ходить троллейбусы

Из-за долгов отключили подстанцию
Елена РАКОВА
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Брянские троллейбусы оказались на грани выживания.Брянские троллейбусы оказались на грани выживания.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В среду, 6 ноября, в Володарский район Брянска перестали ходить троллейбусы. Об этом возмущенные горожане написали в соцсети в комментариях на официальной странице губернатора Брянской области.

По словам горожан, электротранспорт перестал ходить в район из-за того, что за долги отключили подстанцию.

Транспорт оказался "больной" темой для жителей района. По вечерам и по выходным на Володарку уехать из центра города очень не просто. В район ходят маршрутки № 28, 38,49, 88, 99, а также автобус №37. Но после восьми часов вечера их сложно встретить на маршруте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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