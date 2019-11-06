Главой администрации Жирятинского района стал Леонид Антюхов
Такое решение приняли депутаты
Леонид Алексеевич уже имеет опыт руководства районом. Фото: администрация Жуковского района
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Леонид Антюхов снова стал главой администрации Жирятинского района. Его кандидатуру поддержал большинство депутатов на очередном заседании райсовета, которое прошло 6 ноября.
Леонид Артюхов родился 13 ноября 1955 года в Комаричском районе. Он занимал должность главы администрации с 2014-го.
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ИСТОЧНИК KP.RU