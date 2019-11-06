ЛДПР борется со скрытными треногами

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-06T17:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области продолжается акция «Треноги, прочь с дороги!», которую инициировало БРО ЛДПР. Активисты партии проводят пикетирование спрятанных передвижных камер фотовидеофиксации и перекрывают им обзор, предупреждая водителей о местах установки камер специальной табличкой.

По словам инициатора акции, лидера фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина, самоцелью владельцев таких камер стали жажда наживы и штрафы, а не реальная профилактика нарушений. «Они всячески маскируют своих «трехногих бандитов», водители получают штрафы, но аварийность на этих участках не снижается. Мы намерены выправить ситуацию, используя как общественное мнение, так и наши законодательные возможности», - сказал брянский парламентарий.

Очередных любителей снимать на камеру из кустов автомобили , разоблачили в нескольких районах областного центра. При этом они не уведомляют должным образом водителей и зачастую нарушают регламент.

Акция пользуется поддержкой участников дорожного движения: автомобилисты выражают свое одобрение её участникам сигналами клаксонов и лично, ради этого останавливаются специально для этого на обочине

Приставленные к камерам охранники в этот раз тоже проявили активность. Смотревшие за двумя из трех пикетировавшихся камер вызвали полицейских. В обоих случаях прибывшие по вызову стражи порядка отметили, что не имеют претензий к парням с предупреждающими табличками, но на подобные сигналы реагировать обязаны.

- Как мы видим, наша акция пользуется поддержкой у водителей, и мы будем её продолжать, - говорит лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин. – Тем более что сами охранники таких камер оговорились в беседе с нами, что они занимаются фиксацией правонарушений ,а не их профилактикой. В связи с этим им выгодно устанавливать камеры с нарушениями регламента, они также заинтересованы финансово в том, чтобы на наших дорогах было больше нарушений. К стационарным камерам, которые установлены по правилам и обозначены знаками, у нас претензий, естественно, нет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU