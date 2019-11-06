В Красной Горе после ремонта открыли здание мирового суда
В Красной Горе в среду, 6 ноября, после ремонта открыли здание мирового суда. В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Александр Резунов.
В Брянской области мировые судьи рассматривают больше 75% от общего количества дел судов общей юрисдикции. Правительство региона и губернатор уделяют большое внимание улучшению материально-технической базы работы мировых судей.
- Красной Горе мировой судебный участок был размещен в неприспособленном здании, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В тех условиях нельзя было полностью выполнить требования, предъявляемые к оборудованию зданий судов.
Управление мировой юстиции Брянской области организовало проведение перепланировки и ремонт помещений, обновило оргтехнику и мебель. Здание оборудовали необходимыми системами безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU