В Красной Горе после ремонта открыли здание мирового суда

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-06T15:53:39+03:00

Здание мирового суда в Красной Горе полностью обновили. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Красной Горе в среду, 6 ноября, после ремонта открыли здание мирового суда. В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Александр Резунов.

В Брянской области мировые судьи рассматривают больше 75% от общего количества дел судов общей юрисдикции. Правительство региона и губернатор уделяют большое внимание улучшению материально-технической базы работы мировых судей.

- Красной Горе мировой судебный участок был размещен в неприспособленном здании, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В тех условиях нельзя было полностью выполнить требования, предъявляемые к оборудованию зданий судов.

Управление мировой юстиции Брянской области организовало проведение перепланировки и ремонт помещений, обновило оргтехнику и мебель. Здание оборудовали необходимыми системами безопасности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU