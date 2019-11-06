2019-11-06T15:53:39+03:00
Общество

В Красной Горе после ремонта открыли здание мирового суда

Помещения перепланировали
Елена РАКОВА
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Здание мирового суда в Красной Горе полностью обновили.Здание мирового суда в Красной Горе полностью обновили.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Красной Горе в среду, 6 ноября, после ремонта открыли здание мирового суда. В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Александр Резунов.

В Брянской области мировые судьи рассматривают больше 75% от общего количества дел судов общей юрисдикции. Правительство региона и губернатор уделяют большое внимание улучшению материально-технической базы работы мировых судей.

- Красной Горе мировой судебный участок был размещен в неприспособленном здании, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В тех условиях нельзя было полностью выполнить требования, предъявляемые к оборудованию зданий судов.

Управление мировой юстиции Брянской области организовало проведение перепланировки и ремонт помещений, обновило оргтехнику и мебель. Здание оборудовали необходимыми системами безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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