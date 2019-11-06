Работникам брянской стройфирмы задолжали 14 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-06T15:42:45+03:00

Предприятие все еще должно работникам около 10 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Работникам брянской строительной фирмы "Комфорт" выплатили четыре миллиона рублей задолженности по зарплате. Сделали это после вмешательства прокуратуры.

- 260 работников организации не получили заработную плату с мая по сентябрь этого года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Общая задолженность составила больше 14 миллионов рублей. При этом имевшиеся на предприятии средства расходовали на другие цели.

По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело по статье: "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". От руководителя предприятия потребовали погасить долг. В итоге работникам заплатили 4,1 миллиона рублей, то есть погасили долг по зарплате за май-июль.

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ИСТОЧНИК KP.RU