Бездомная обокрала брянскую семью, которая ее приютила

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-06T15:17:00+03:00

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В Фокинском районе Брянска бездомная обокрала семью, которая решила ее приютить. 40-летняя горожанка не возражала, когда ее муж привел в дом женщину, пожаловавшуюся на отсутствие крыши над головой. Он встретил ее на остановке и, пожалев, пригласил поужинать и переночевать.

- Утром гостья исчезла не попрощавшись, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - После ее ухода из дома пропали 80 тысяч рублей и мобильный телефон хозяйки за 6 тысяч рублей.

Обманутые горожане написали заявление в полицию. Оперативники составили фоторобот злоумышленницы и вместе с калужскими коллегами вычислили подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя уроженка города Людиново Калужской области.

- Но найти ее оказалось не просто, ведь она вела бродяжнический образ жизни, - говорят в полиции. - Долгое время она числилась в розыске, пока не попала в поле зрения полиции в Можайске. Получив по решению суда 1 месяц колонии общего режима за угрозу убийством, в октябре этого года она освободилась. И ее сразу же задержали и привезли в Брянск.

На допросе женщина призналась в краже денег и телефона. За этой ей грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU