2019-11-06T13:31:27+03:00
Общество

В Брянской области не хватает преподавателей робототехники и компьютерного моделенирования

Об этой проблеме говорили на заседании в облдуме
Мария Дедкова
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Надежды возлагают на специалистов из «Кванториума».Надежды возлагают на специалистов из «Кванториума».Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В брянских школах и центрах дополнительного образования ощущают нехватку учителей по робототехнике и компьютерному моделированию. Об этой проблеме говорили на заседании экспертного совета в облдуме.

Его участники отметили, что необходимое оборудование поступает в школы, но работать на нем преподаватели не умеют.

- Большая надежда в этом плане на специалистов из «Кванториума», - говорят в пресс-службе Брянской областной Думы. - Они уже прошли обучение и готовы работать со старшеклассниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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