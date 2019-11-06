7 ноября в Брянске пройдет официальное открытие Майского парка

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-06T12:58:01+03:00

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7 ноября в Брянске официально откроют для посетителей обновленный Майский парк. Праздник по этому поводу начнется в 15.30, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Для гостей выступят творческие коллективы Брянска, будут работать детские игровые площадки, а также с показательными выступлениями на импровизированную сцену выйдут спортсмены.

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ИСТОЧНИК KP.RU