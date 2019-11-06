7 ноября в Брянске пройдет официальное открытие Майского парка
Для горожан подготовили небольшую праздничную программу
Праздник начнется в 15.30.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
7 ноября в Брянске официально откроют для посетителей обновленный Майский парк. Праздник по этому поводу начнется в 15.30, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Для гостей выступят творческие коллективы Брянска, будут работать детские игровые площадки, а также с показательными выступлениями на импровизированную сцену выйдут спортсмены.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU