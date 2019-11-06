2019-11-06T11:45:10+03:00
Общество

Житель Сельцо отработает 200 часов за пьяное вождение

И на два года потеряет право на управление автомобилем
Елена РАКОВА
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На ближайшие два года водитель-нарушитель станет пешеходом.На ближайшие два года водитель-нарушитель станет пешеходом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителя Сельцо суд приговорил к 200 часам обязательных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

как установили в суде, горожанин нарушил закон 6 июля. При этом ранее его уже штрафовали за пьяную езду и отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, нетрезвого водителя на этот раз полицейские задержали на 14 километре автодороги "Брянск-Дятьково" в Новодарковичском сельском поселении Брянского района.

Кроме обязательных работ, брянца на два года лишили водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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