Житель Сельцо отработает 200 часов за пьяное вождение
Жителя Сельцо суд приговорил к 200 часам обязательных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
как установили в суде, горожанин нарушил закон 6 июля. При этом ранее его уже штрафовали за пьяную езду и отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, нетрезвого водителя на этот раз полицейские задержали на 14 километре автодороги "Брянск-Дятьково" в Новодарковичском сельском поселении Брянского района.
Кроме обязательных работ, брянца на два года лишили водительских прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU