Житель Сельцо отработает 200 часов за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-06T11:45:10+03:00

На ближайшие два года водитель-нарушитель станет пешеходом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И на два года потеряет право на управление автомобилем

Изменить размер текста: A A

Жителя Сельцо суд приговорил к 200 часам обязательных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

как установили в суде, горожанин нарушил закон 6 июля. При этом ранее его уже штрафовали за пьяную езду и отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, нетрезвого водителя на этот раз полицейские задержали на 14 километре автодороги "Брянск-Дятьково" в Новодарковичском сельском поселении Брянского района.

Кроме обязательных работ, брянца на два года лишили водительских прав.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU