Главный брянский следователь и детский омбудсмен договорились о сотрудничестве
Они подписали совместное соглашение
Теперь обе стороны будут обмениваться информацией о нарушении прав детей.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Руководитель следственного управления СК России по Брянской области и Уполномоченный по правам ребенка договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение Максим Лукичев и Инна Мухина подписали 5 ноября, сообщают в пресс-службах ведомств.
Теперь обе стороны будут обмениваться информацией о нарушении прав детей. Главный брянский следователь и детский омбудсмен уверены, что их сотрудничество будет эффективным.
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ИСТОЧНИК KP.RU