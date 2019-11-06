Главный брянский следователь и детский омбудсмен договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-06T11:20:00+03:00

Теперь обе стороны будут обмениваться информацией о нарушении прав детей. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Изменить размер текста: A A

Руководитель следственного управления СК России по Брянской области и Уполномоченный по правам ребенка договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение Максим Лукичев и Инна Мухина подписали 5 ноября, сообщают в пресс-службах ведомств.

Теперь обе стороны будут обмениваться информацией о нарушении прав детей. Главный брянский следователь и детский омбудсмен уверены, что их сотрудничество будет эффективным.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU