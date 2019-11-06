2019-11-06T12:12:11+03:00
Общество

Директор кафе в Почепе ответит за незаконное увольнение беременной официантки

Будущую маму уволили пока она лечилась в больнице
Елена РАКОВА
Поделиться:
Прокуратура добивается восстановления уволенной беременной женщины и взыскании с организации ее зарплаты.Прокуратура добивается восстановления уволенной беременной женщины и взыскании с организации ее зарплаты.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Директору кафе "Белый аист", что в Почепском районе, придется отвечать за увольнение беременной официантки. Нарушение Трудового кодекса обнаружили во время прокурорской проверки заведения.

Как установили правоохранители, уволенная сотрудница работал в кафе в должности бармена-официанта.

- 26 сентября женщина не вышла на работу потому что лечилась в Почепской центральной районной больнице, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А на период с 11 октября 2019 года по 27 февраля 2020 года ей выдали листок нетрудоспособности по беременности и родам. Однако генеральный директор компании, которой принадлежит кафе, зная о беременности работницы, все равно уволил ее 2 октября. При этом сотрудницу вовремя не ознакомили с приказом и причитающиеся ей выплаты в день увольнения произвели.

В дело пришлось вмешаться прокуратуре. На генерального директора организации завели дела об административных правонарушениях. При этом прокурор потребовал восстановить уволенную сотрудницу и принять ее больничные.

Также прокуратура через суд добивается взыскания зарплаты беременной.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
7 ноября в Брянске пройдет официальное открытие Майского парка
Житель Сельцо отработает 200 часов за пьяное вождение
Главный брянский следователь и детский омбудсмен договорились о сотрудничестве
14 клинцовских чиновников скрыли свои банковские счета
В храм в поселке Октябрьский в Брянске привезут Локотскую икону
Брянца будут судить за кражу оборудования для получения криптовалюты
В Брянске опровергли сообщение о пожаре в школе №42
В московском музее Победы открылась выставка, посвященная уроженцу Брянщины Александру Морозову
Брянцев удивила шаурма с новогодними крысами
В Брянской области задержали грузовики с телятами и лошадьми
В Брянске у трех детсадов пойдут сплошные проверки водителей
В Брянске сняли на видео маршрутчика-лихача
Жительница Брянска лишилась денег, пытаясь продать дачу
Брянцам предложили пожаловаться на открытые люки
Брянскую область на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» представит инженер БМЗ
Главой администрации Клинцовского района стал Виктор Савченко
В Брянске на улице Калинина тротуары асфальтируют в дождь
В Брянской области на день закроют переезд у станции Клюковники
Брянские вуз и завод получат субсидию на производство микроэлектроники
Классная встреча
Госавтоинспекция: в Брянске увеличилось количество ДТП по вечерам
Житель Дятьковского района пойдет под суд за кражу чугунной ограды на кладбище
Правительство Брянской области и информационное агентство AK&M поблагодарили «Чистую планету» за спонсорскую поддержку СМЭФ-2019
В Брянске на улице Флотской открылся детский сад "Жар-птица"
Глава города Марина Дбар приняла участие в работе оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям
Брянец заплатит крупный штраф за за пост в соцсети, оправдывающий террористов
БМЗ приглашает оказаться «За кулисами завода»
Брянцы пожаловались на проблемы при записи к врачу через интернет