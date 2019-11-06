Директор кафе в Почепе ответит за незаконное увольнение беременной официантки

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-06T12:12:11+03:00

Прокуратура добивается восстановления уволенной беременной женщины и взыскании с организации ее зарплаты. Фото: Иван ВИСЛОВ

Будущую маму уволили пока она лечилась в больнице

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Директору кафе "Белый аист", что в Почепском районе, придется отвечать за увольнение беременной официантки. Нарушение Трудового кодекса обнаружили во время прокурорской проверки заведения.

Как установили правоохранители, уволенная сотрудница работал в кафе в должности бармена-официанта.

- 26 сентября женщина не вышла на работу потому что лечилась в Почепской центральной районной больнице, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А на период с 11 октября 2019 года по 27 февраля 2020 года ей выдали листок нетрудоспособности по беременности и родам. Однако генеральный директор компании, которой принадлежит кафе, зная о беременности работницы, все равно уволил ее 2 октября. При этом сотрудницу вовремя не ознакомили с приказом и причитающиеся ей выплаты в день увольнения произвели.

В дело пришлось вмешаться прокуратуре. На генерального директора организации завели дела об административных правонарушениях. При этом прокурор потребовал восстановить уволенную сотрудницу и принять ее больничные.

Также прокуратура через суд добивается взыскания зарплаты беременной.

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ИСТОЧНИК KP.RU