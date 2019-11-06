14 клинцовских чиновников скрыли свои банковские счета

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-06T11:08:43+03:00

В том числе двое из них "забыли" казать в декларациях свое жилье и земельный участок

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14 госслужащих администрации Клинцовского района "забыли" указать в декларациях о доходах за прошлый год свои открытые банковские счета. Это нарушение антикоррупционного законодательства обнаружили во время прокурорской проверки.

- Установлено, что 14 муниципальных служащих администрации Клинцовского района в декларациях за 2018 год не в полном объеме отразили сведения об открытых банковских счетах, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Двое из них также не указали находящиеся в собственности жилое помещение и земельный участок.Похожие нарушения нашли при проверке деклараций муниципальных служащих трех администраций сельских поселений.

Прокурор потребовал от главы администрации Клинцовского района и глав администраций сельских поселений устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU