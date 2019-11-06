В храм в поселке Октябрьский в Брянске привезут Локотскую икону

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-06T11:26:15+03:00

Святыня пробудет в нашем городе с 10 ноября по 15 января

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Во Владимирский храм поселка Октябрьский привезут Локотскую икону «Умиление».

Она пробудет в нашем городе с 10 ноября по 15 января, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Икона имеет интересную историю.

- В начале 90-х жительница поселка Локоть купила в местном универмаге календарь с иконами, - рассказал "Комсомолке" заместитель директора Брянского краеведческого музея Владимир Алексеев. - Она оторвала плакат с изображением Дивеевской Богородицы и повесила себе на стену. Вскоре образ Божьей Матери стал благоухать и замироточил. Первый раз это произошло 2 ноября 1998 года. Изображение одели в двустороннюю ризу и сделали полноценной иконой. А мироточение продолжается и по сей день.

Икона имеет интересную историю.Фото: пресс-служба Брянской епархии

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ИСТОЧНИК KP.RU