В храм в поселке Октябрьский в Брянске привезут Локотскую икону
Во Владимирский храм поселка Октябрьский привезут Локотскую икону «Умиление».
Она пробудет в нашем городе с 10 ноября по 15 января, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.
Икона имеет интересную историю.
- В начале 90-х жительница поселка Локоть купила в местном универмаге календарь с иконами, - рассказал "Комсомолке" заместитель директора Брянского краеведческого музея Владимир Алексеев. - Она оторвала плакат с изображением Дивеевской Богородицы и повесила себе на стену. Вскоре образ Божьей Матери стал благоухать и замироточил. Первый раз это произошло 2 ноября 1998 года. Изображение одели в двустороннюю ризу и сделали полноценной иконой. А мироточение продолжается и по сей день.
Икона имеет интересную историю.Фото: пресс-служба Брянской епархии
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ИСТОЧНИК KP.RU