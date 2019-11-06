2019-11-06T11:26:15+03:00
Общество

В храм в поселке Октябрьский в Брянске привезут Локотскую икону

Святыня пробудет в нашем городе с 10 ноября по 15 января
Мария Дедкова
Поделиться:
Поклонится святыне сможет любой желающий.Поклонится святыне сможет любой желающий.Фото: пресс-служба Брянской епархии
Изменить размер текста:

Во Владимирский храм поселка Октябрьский привезут Локотскую икону «Умиление».

Она пробудет в нашем городе с 10 ноября по 15 января, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Икона имеет интересную историю.

- В начале 90-х жительница поселка Локоть купила в местном универмаге календарь с иконами, - рассказал "Комсомолке" заместитель директора Брянского краеведческого музея Владимир Алексеев. - Она оторвала плакат с изображением Дивеевской Богородицы и повесила себе на стену. Вскоре образ Божьей Матери стал благоухать и замироточил. Первый раз это произошло 2 ноября 1998 года. Изображение одели в двустороннюю ризу и сделали полноценной иконой. А мироточение продолжается и по сей день.

Икона имеет интересную историю. Фото: пресс-служба Брянской епархии

Икона имеет интересную историю.Фото: пресс-служба Брянской епархии

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
7 ноября в Брянске пройдет официальное открытие Майского парка
Житель Сельцо отработает 200 часов за пьяное вождение
Главный брянский следователь и детский омбудсмен договорились о сотрудничестве
Директор кафе в Почепе ответит за незаконное увольнение беременной официантки
14 клинцовских чиновников скрыли свои банковские счета
Брянца будут судить за кражу оборудования для получения криптовалюты
В Брянске опровергли сообщение о пожаре в школе №42
В московском музее Победы открылась выставка, посвященная уроженцу Брянщины Александру Морозову
Брянцев удивила шаурма с новогодними крысами
В Брянской области задержали грузовики с телятами и лошадьми
В Брянске у трех детсадов пойдут сплошные проверки водителей
В Брянске сняли на видео маршрутчика-лихача
Жительница Брянска лишилась денег, пытаясь продать дачу
Брянцам предложили пожаловаться на открытые люки
Брянскую область на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» представит инженер БМЗ
Главой администрации Клинцовского района стал Виктор Савченко
В Брянске на улице Калинина тротуары асфальтируют в дождь
В Брянской области на день закроют переезд у станции Клюковники
Брянские вуз и завод получат субсидию на производство микроэлектроники
Классная встреча
Госавтоинспекция: в Брянске увеличилось количество ДТП по вечерам
Житель Дятьковского района пойдет под суд за кражу чугунной ограды на кладбище
Правительство Брянской области и информационное агентство AK&M поблагодарили «Чистую планету» за спонсорскую поддержку СМЭФ-2019
В Брянске на улице Флотской открылся детский сад "Жар-птица"
Глава города Марина Дбар приняла участие в работе оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям
Брянец заплатит крупный штраф за за пост в соцсети, оправдывающий террористов
БМЗ приглашает оказаться «За кулисами завода»
Брянцы пожаловались на проблемы при записи к врачу через интернет