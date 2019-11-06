Брянцев удивила шаурма с новогодними крысами

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-06T10:22:52+03:00

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Брянцев удивила необычная упаковка шаурмы в одной из брянских забегаловок. Популярную закуску продавцы завернули в салфетки с изображением крыс в новогодних шапках. Снимок празднично украшенной еды один из покупателей заведения опубликовал в соцсети.

Брянцы принялись активно обсуждать креатив общепита. Причем мнения разделились. Если одни не против такого новогоднего поздравления, по китайскому календарю 2020-й - год металлической крысы. То другие категорически против, мол, изображение на салфетках не эстетичное и портит аппетит. Третьи и во все предлагают с осторожностью отнеслись к такой шаурме. И предположили, что производитель изобразил ингредиенты блюда на упаковке.

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ИСТОЧНИК KP.RU