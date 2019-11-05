В Брянске у трех детсадов пойдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-05T18:42:18+03:00

Напомним, за нарушение водителю грозит штраф в три тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Патрульные машины будут дежурить с 7.30 до 8.00

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Брянских водителей 6 ноября ждут очередные сплошные проверки. Полицейские будут дежурить с 7.30 до 8.00 у детских садов № 136 "Радуга", №159 "Непоседа", №135 "Радужный", сообщают в ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.

Напомним, за нарушение водителю грозит штраф в три тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU