2019-11-05T17:44:33+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео маршрутчика-лихача

По словам автора ролика, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора
Мария Дедкова
Поделиться:
Скриншот с видео vk.com, "Нарушения ПДД Брянск"Скриншот с видео vk.com, "Нарушения ПДД Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске сняли на видео водителя маршрутки №35, который нарушил Правила дорожного движения. Ролик выложили в социальных сетях. Возле диагностического центра автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора.

- Чуть не спровоцировал ДТП, - пишет автор видео.

Он надеется, что на нарушение обратят внимание сотрудники Госавтоинспекции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области задержали грузовики с телятами и лошадьми
В Брянске у трех детсадов пойдут сплошные проверки водителей
Жительница Брянска лишилась денег, пытаясь продать дачу
Брянцам предложили пожаловаться на открытые люки
Брянскую область на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» представит инженер БМЗ
Главой администрации Клинцовского района стал Виктор Савченко
В Брянске на улице Калинина тротуары асфальтируют в дождь
В Брянской области на день закроют переезд у станции Клюковники
Брянские вуз и завод получат субсидию на производство микроэлектроники
Классная встреча
Госавтоинспекция: в Брянске увеличилось количество ДТП по вечерам
Житель Дятьковского района пойдет под суд за кражу чугунной ограды на кладбище
Правительство Брянской области и информационное агентство AK&M поблагодарили «Чистую планету» за спонсорскую поддержку СМЭФ-2019
В Брянске на улице Флотской открылся детский сад "Жар-птица"
Глава города Марина Дбар приняла участие в работе оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям
Брянец заплатит крупный штраф за за пост в соцсети, оправдывающий террористов
БМЗ приглашает оказаться «За кулисами завода»
Брянцы пожаловались на проблемы при записи к врачу через интернет