В Брянске сняли на видео маршрутчика-лихача
По словам автора ролика, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора
Скриншот с видео vk.com, "Нарушения ПДД Брянск"
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В Брянске сняли на видео водителя маршрутки №35, который нарушил Правила дорожного движения. Ролик выложили в социальных сетях. Возле диагностического центра автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора.
- Чуть не спровоцировал ДТП, - пишет автор видео.
Он надеется, что на нарушение обратят внимание сотрудники Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU