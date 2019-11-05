В Брянске сняли на видео маршрутчика-лихача

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-05T17:44:33+03:00

По словам автора ролика, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора

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В Брянске сняли на видео водителя маршрутки №35, который нарушил Правила дорожного движения. Ролик выложили в социальных сетях. Возле диагностического центра автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора.

- Чуть не спровоцировал ДТП, - пишет автор видео.

Он надеется, что на нарушение обратят внимание сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU