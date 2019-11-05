Жительница Брянска лишилась денег, пытаясь продать дачу

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-05T17:16:50+03:00

По той же схеме обманули и 71-летнего пенсионера из Советского района. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Жители Брянской области продолжают попадаться на удочку телефонных мошенников. На этой неделе аферисты заработали 646 тысяч рублей.

Жертвой злоумышленников стала 69-летняя уроженка Красногорска, живущая в Советском районе Брянска. Пенсионерка желала продать дачу. 3 ноября ей позвонил потенциальный покупатель, жаждавший немедленно перевести аванс. Сообщив данные карты, якобы, для получения предоплаты, пожилая женщина лишилась 37,5 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По той же схеме обманули и 71-летнего пенсионера из Советского района. С его карты списали 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU