Брянцам предложили пожаловаться на открытые люки

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-05T16:41:02+03:00

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В Брянске с 6 по 13 ноября можно будет пожаловаться на открытые люки и не огороженные места проведения дорожных работ. Горячую линию по этим вопросам откроет прокуратура города.

- Поступившая информация будет проверена, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При нарушениях представители ведомства обязательно отреагируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU