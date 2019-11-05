Брянцам предложили пожаловаться на открытые люки
Прокуратура открыла «горячую» линию
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В Брянске с 6 по 13 ноября можно будет пожаловаться на открытые люки и не огороженные места проведения дорожных работ. Горячую линию по этим вопросам откроет прокуратура города.
- Поступившая информация будет проверена, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При нарушениях представители ведомства обязательно отреагируют.
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ИСТОЧНИК KP.RU