Брянскую область на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» представит инженер БМЗ
Инженер по индустриализации цеха магистральных тепловозов Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») Ксения Байда заняла первое место в областном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер-2019 среди работающей молодёжи».
Теперь ей предстоит представить Брянскую область на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» в городе Костроме.
Ксения – председатель самого крупного цехового комитета БМЗ. В цехе магистральных тепловозов сегодня трудятся более 800 человек. За короткое время ей удалось наладить диалог между работниками и первичной профсоюзной организацией. Актуальные вопросы предцехкома поднимает и обсуждает на еженедельных совещаниях с мастерами и начальниками участков.
Ксения состоит в команде уполномоченных по охране труда и является заместителем председателя совета молодёжи БМЗ по культурно-массовой работе.
Свои достижения К. Байда включила в объёмный творческий отчёт, который сформировала для конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2019 среди работающей молодёжи».
Всего же программа мероприятия включила прохождение шести этапов. Компетенции конкурсантов, позволяющие молодому лидеру формулировать и отстаивать выбранную позицию по наиболее значимым для профсоюза вопросам, жюри оценивало на импровизированном заседании профсоюзного комитета. А ораторские способности и лидерские качества молодёжь демонстрировала в ходе визитки-автопортрета.
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ИСТОЧНИК KP.RU