Главой администрации Клинцовского района стал Виктор Савченко
Его кандидатуру одобрили большинство депутатов
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Должность главы администрации Клинцовского района вновь займет Виктор Савченко. Его кандидатуру подержало большинство депутатов на очередной сессии райсовета, сообщает местная газета "Труд".
Коллеги поздравили Виктора Савченко с избранием и пожелали дальнейших успехов в реализации планов и проектов.
Также на заседании глава района Владимир Холуев вручил народным избранникам райсовета удостоверения.
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ИСТОЧНИК KP.RU