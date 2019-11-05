Главой администрации Клинцовского района стал Виктор Савченко

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-05T16:02:39+03:00

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Должность главы администрации Клинцовского района вновь займет Виктор Савченко. Его кандидатуру подержало большинство депутатов на очередной сессии райсовета, сообщает местная газета "Труд".

Коллеги поздравили Виктора Савченко с избранием и пожелали дальнейших успехов в реализации планов и проектов.

Также на заседании глава района Владимир Холуев вручил народным избранникам райсовета удостоверения.

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ИСТОЧНИК KP.RU