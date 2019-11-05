2019-11-05T16:05:19+03:00
Общество

В Брянске на улице Калинина тротуары асфальтируют в дождь

Многие усомнились, что такое покрытие прослужит долго.
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Юрий ДмитриевичФото: vk.com, Юрий Дмитриевич
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В Брянске продолжается ремонт улицы Калинина. Горожане сообщили в соцсетях, что укладывать асфальт продолжают и в дождь. В комментариях многие усомнились, что такое покрытие прослужит долго.

- Оценка качеству работ будет дана только после лабораторных испытаний покрытия, - сказали в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. - Оплата производится только после положительного заключения лаборатории, а также при подтверждении полного соответствия выполненных работ проектной документации.Если обнаружатся недостатки - подрядчик будет устранять их за свой счет. К тому же, ему не заплатят за работы. Так что нет никаких шансов сдать некачественный объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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