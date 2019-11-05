2019-11-05T15:08:44+03:00
Общество

В Брянской области на день закроют переезд у станции Клюковники

Здесь будут ремонтировать пути
Мария Дедкова
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Проехать автомобилисты не смогут с 9.00 до 16.00.Проехать автомобилисты не смогут с 9.00 до 16.00.Фото: Анатолий ЯКИМОВ
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В Брянской области 7 ноября закроют движение через переезд около станции Клюковники. Проехать автомобилисты не смогут с 9.00 до 16.00.

- Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться путепроводом, расположенным в поселке Приволье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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