В Брянской области на день закроют переезд у станции Клюковники

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-05T15:08:44+03:00

Проехать автомобилисты не смогут с 9.00 до 16.00. Фото: Анатолий ЯКИМОВ

Здесь будут ремонтировать пути

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В Брянской области 7 ноября закроют движение через переезд около станции Клюковники. Проехать автомобилисты не смогут с 9.00 до 16.00.

- Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться путепроводом, расположенным в поселке Приволье.

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ИСТОЧНИК KP.RU