2019-11-05T14:51:22+03:00
Общество

Брянские вуз и завод получат субсидию на производство микроэлектроники

Грант составил 107 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Проект позволит снизить долю иностранных производителей на рынке транзисторов и интегральных микросхем с 95 до 30 процентов.Проект позволит снизить долю иностранных производителей на рынке транзисторов и интегральных микросхем с 95 до 30 процентов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянский завод и Брянский государственный технический университет получат субсидию на налаживание производства изделий микроэлектроники. Грант от Министерства образования и науки составит 107 миллионов рублей.

Деньги потратят в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства кремниевых и карбидокремниевых изделий микроэлектронной техники в малогабаритных металлополимерных корпусных исполнениях типа SOT, SO и QFN». Он будет включать научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

- Этот проект позволит снизить долю иностранных производителей на рынке транзисторов и интегральных микросхем с 95 до 30 процентов, - подчеркнули в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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