Брянские вуз и завод получат субсидию на производство микроэлектроники
Брянский завод и Брянский государственный технический университет получат субсидию на налаживание производства изделий микроэлектроники. Грант от Министерства образования и науки составит 107 миллионов рублей.
Деньги потратят в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства кремниевых и карбидокремниевых изделий микроэлектронной техники в малогабаритных металлополимерных корпусных исполнениях типа SOT, SO и QFN». Он будет включать научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
- Этот проект позволит снизить долю иностранных производителей на рынке транзисторов и интегральных микросхем с 95 до 30 процентов, - подчеркнули в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU